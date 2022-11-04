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Сегодня, 13:36

В ЦСКА рассказали о результатах коллаборации с фигуристами

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PR-специалист ЦСКА Анна Галлай рассказала о противостоянии со «Спартаком» в части коллабораций клубов с фигуристами.

«В первую очередь это история о медийном поле. Мы заботимся о наших болельщиках и хотим радовать их тем, что мы делаем, разнообразить контент и различные активности. Одновременно с этим речь и об инструменте привлечения новой аудитории, и о знакомстве с брендом ПФК ЦСКА, как я говорила в самом начале. Мы всегда должны чуть расширять границы, работать на что-то новое — в том числе, чтобы и самим не «заржаветь». Кстати, еще вижу интересное противостояние и со «Спартаком», который в параллель с нами делает активности с фигуристкой Аней Щербаковой. Я подписана на Аню и видела, что она посещает матчи «Спартака», видела, что клуб ее отмечает. Буквально на следующий день после нашей истории с символическим ударом и фотографиями Саши и Марка в футболках ЦСКА я вижу, как «Спартак» после матча вручил майку Анне Щербаковой. Плюс один пунктик для конкуренции в медийном поле! И такая конкуренция только стимулирует», — приводит слова Галлай Metaratings.ru.

Российские фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк посетили матч 12-го тур РПЛ между ЦСКА и «Динамо» и нанесли символический первый удар в форме армейцев.

Источник: https://metaratings.ru/news/pr-spetsialist-tsska-na-sleduyushchiy-den-posle-nashey-istorii-s-trusovoy-spartak-vruchil-futbolku-shch-1404013/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александра Трусова
Анна Щербакова
Марк Кондратюк
3
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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