В ЦСКА рассказали о результатах коллаборации с фигуристами

PR-специалист ЦСКА Анна Галлай рассказала о противостоянии со «Спартаком» в части коллабораций клубов с фигуристами.

«В первую очередь это история о медийном поле. Мы заботимся о наших болельщиках и хотим радовать их тем, что мы делаем, разнообразить контент и различные активности. Одновременно с этим речь и об инструменте привлечения новой аудитории, и о знакомстве с брендом ПФК ЦСКА, как я говорила в самом начале. Мы всегда должны чуть расширять границы, работать на что-то новое — в том числе, чтобы и самим не «заржаветь». Кстати, еще вижу интересное противостояние и со «Спартаком», который в параллель с нами делает активности с фигуристкой Аней Щербаковой. Я подписана на Аню и видела, что она посещает матчи «Спартака», видела, что клуб ее отмечает. Буквально на следующий день после нашей истории с символическим ударом и фотографиями Саши и Марка в футболках ЦСКА я вижу, как «Спартак» после матча вручил майку Анне Щербаковой. Плюс один пунктик для конкуренции в медийном поле! И такая конкуренция только стимулирует», — приводит слова Галлай Metaratings.ru.

Российские фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк посетили матч 12-го тур РПЛ между ЦСКА и «Динамо» и нанесли символический первый удар в форме армейцев.