«В «Зените» одного бывшего краснодарского вратаря достаточно». Девушка Сафонова отреагировала на слухи об уходе голкипера из «Краснодара»
Марина Кондратюк, новая возлюбленная вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, прокомментировал слухи о том, что к голкиперу проявляет интерес «Зенит».
«Если вас интересует мое субъективное мнение, то в «Зените» одного бывшего краснодарского вратаря достаточно (Станислав Крицюк — прим. «СЭ»). Матвей пока прекрасно справляется со своей работой в клубе, в котором вырос», — написала Кондратюк в Instagram.
Напомним, что Сафонов ушел от супруги Анастасии, которая в этом году родила ему дочь. О разводе в своем Instagram сообщила сама экс-жена голкипера, упрекнув футболиста в изменах.
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