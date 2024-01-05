В «Зените» назвали преждевременными слухи о трансфере полузащитника «Краснодара» Ахметова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что сине-бело-голубые могут подписать полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова.

4 января Telegram-канал «Это футбол, брат!» сообщил, что 26-летний футболист перейдет в команду из Санкт-Петербурга этой зимой.

«Преждевременно говорить», — приводит «РИА Новости» слова Медведева.

Ильзат Ахметов выступает за «Краснодар» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 21 матче за «быков» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро, его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.