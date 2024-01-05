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Сегодня, 13:38

В «Зените» назвали преждевременными слухи о трансфере полузащитника «Краснодара» Ахметова

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Ильзат Ахметов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что сине-бело-голубые могут подписать полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова.

4 января Telegram-канал «Это футбол, брат!» сообщил, что 26-летний футболист перейдет в команду из Санкт-Петербурга этой зимой.

«Преждевременно говорить», — приводит «РИА Новости» слова Медведева.

Ильзат Ахметов выступает за «Краснодар» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 21 матче за «быков» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро, его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: РИА Новости
Ильзат Ахметов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Александр Медведев (руководитель)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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