Корнеев назвал главное разочарование 2023 года в РПЛ

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев ответил на вопрос «СЭ», что считает главным разочарованием 2023 года в РПЛ.

«Для меня главным разочарованием РПЛ в 2023 году стал не какой-то конкретный игрок, а целая команда — «Сочи», — сказал Корнеев «СЭ».

«Сочи» после 18 туров занимает последнее, 16-е место в чемпионате России, набрав 11 очков. В декабре клуб назначил нового главного тренера — 46-летнего испанца Роберта Морено.