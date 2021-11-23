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В «Урале» отреагировали на интерес к Адамову со стороны «Ахмата» и «Краснодара»

14:50
Арсен Адамов. Фото ФК «Урал»
Арсен Адамов. Фото ФК «Урал»
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к Арсену Адамову со стороны «Ахмата» и «Краснодара». Ранее об этом сообщил журналист Нобель Арустамян.

«К нам в клуб никаких предложений по Адамову не поступало. Арсен на данный момент игрок футбольного клуба «Урал» — точка. Никто к нам не обращался, ни с кем переговоров мы не ведем», — сказал Иванов «СЭ».

В сезоне-2021/22 Адамов провел 16 игр и получил две желтые карточки. Контракт 22-летнего Адамова с «Уралом» истекает 30 июня 2023 года.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры