В «Урале» отреагировали на интерес к Адамову со стороны «Ахмата» и «Краснодара»
14:50
Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к Арсену Адамову со стороны «Ахмата» и «Краснодара». Ранее об этом сообщил журналист Нобель Арустамян.
«К нам в клуб никаких предложений по Адамову не поступало. Арсен на данный момент игрок футбольного клуба «Урал» — точка. Никто к нам не обращался, ни с кем переговоров мы не ведем», — сказал Иванов «СЭ».
В сезоне-2021/22 Адамов провел 16 игр и получил две желтые карточки. Контракт 22-летнего Адамова с «Уралом» истекает 30 июня 2023 года.
Читайте также
«Оболенский пустился галопом, как скаковая лошадь». Как русский князь стал легендой английского регби
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю