Экс-спортдиректор «Рубина»: «Бердыев очень хотел Карлоса Эдуардо. Думаю, потом он пожалел»

Бывший спортивный директор «Рубина» Мухсин Мухамадиев, работавший в клубе с 2008 по 2012 год, рассказал о трансфере бразильца Карлоса Эдуардо. Полузащитник пришел в клуб за 20 миллионов евро, но из-за травм не заиграл в Казани.

— Бердыев считал, что Карлос Эдуардо мог стать игроком, который бы перестроил игру «Рубина» с акцентом на атаку, на другой стиль. Его травма и такая провальная карьера — почему так произошло?

— Этот трансфер — решение Курбана Бекиевича, он его очень хотел.

— Ценник в клубе никого не испугал?

— Испугал, конечно. Это был большой риск. Но речь шла о трансфере несколькими траншами. Надо признать, что «Хоффенхайм» с нами был не до конца честен. Во время обследования они предоставили не все медицинские данные. У него была такая травма, что её очень сложно обнаружить. Тяжело найти это на мониторе и увидеть проблему.

Это сегодня более современные технологии и аппаратура позволяют качественно и почти без ошибок провести медобследование спортсмена. Даже сейчас бывают промахи, не все находят. А в то время, десять лет назад, было еще сложнее. Но Карлос тогда был перспективным игроком с большим будущим, с потенциалом для большой карьеры. Если бы не та травма, он бы стал очень серьезным футболистом.

— Как в клубе отреагировали на то, что игрок за 20 миллионов евро выбыл на очень долгий срок?

— Конечно, руководство нервничало, ведь потратили такие деньги. Думаю, были претензии к менеджменту «Рубина», что трансфер себя не оправдал.

— Бердыев не пожалел?

— Думаю, что было такое. Это были большие деньги.

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