Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что полузащитника Олега Шатова всегда будут рады видеть в клубе.

«Если серьезно — он всегда хотел дома закончить. Олег знает, что для него двери «Урала» открыты и его всегда здесь ждут. Я никогда его не заставлял переходить куда-то, он сам строил свою судьбу, выбирал агентов и клубы.

Конечно, обидно, что он так рано приостановил карьеру. Думаю, ему еще надо играть. Он еще принесет пользу российскому футболу. Если он будет у нас в «Урале» — отлично. Его все любят, помнят, знают. Олег — наш воспитанник, дошедший до сборной. Нам даже не надо его звать, он сам все знает — может набрать в любой момент и поехать на сборы с нами. Дорога для него всегда открыта. Только рады будем, если он продолжит карьеру и вернется в «Урал», — цитирует Иванова Sport24.

Ранее 31-летний Шатов сообщил, что решил приостановить карьеру в «Рубине» и расторг контракт с казанцами. Футболист играл в «Урале» с 2007 по 2011 год.