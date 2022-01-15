В «Урале» отреагировали на информацию о возможном подписании Шатова

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил интерес к полузащитнику Олегу Шатову.

«К Шатову интерес есть, был и будет», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее, 15 января, «СЭ» сообщил, что полузащитник Олег Шатов в ближайшее время подпишет контракт с «Уралом». Хавбек в конце прошлого года расторг соглашение с «Рубином» по обоюдному согласию, так как хотел взять паузу в карьере.

31-летний Шатов приостановил карьеру в ноябре. За «Урал» российский футболист играл с 2007-го по 2011 год.