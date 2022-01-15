«Химки» отказались от идеи подписать контракт с Вагнером Лавом

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что у клуба была идея пригласить нападающего Вагнера Лава, но позже от нее отказались.

— У нас были такие мысли, — цитирует Терюшкова «РБ Спорт». — Но на данный момент переговоров не ведем.

— Значит, идея была?

— Да, мы сначала изучали этот вопрос. Но затем закрыли его, отказавшись от идеи.

Последним клубом Вагнера был казахстанский «Кайрат», контракт с которым истек в конце прошлого года. Бразилец известен по выступлениям за московский ЦСКА, за который выступал большую часть своей карьеры — с 2004 по 2012 год.