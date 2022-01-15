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Медведев: «99 процентов, что Азмун останется в «Зените» этой зимой»

Роман Шишов
Корреспондент
Сердар Азмун.
Фото AFP

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «РБ Спорт» заявил, что «Ювентус» не обращался в «Зенит» в нынешнее трансферное окно по поводу возможного трансфера нападающего Сердара Азмуна.

Ранее портал Tuttosport опубликовал информацию, что «Ювентус» может оформить трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно. Туринский клуб якобы готов предложить «Зениту» 5 миллионв евро за 27-летнего иранского форварда.

— Обращался ли «Ювентус» в это зимнее трансферное окно в «Зенит» по поводу трансфера или аренды Сердара Азмуна? — вопрос Медведеву.

— Нет.

— Сколько процентов вы можете дать, что Азмун останется в «Зените» этой зимой?

— 99%.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий сборной Ирана провел на поле 21 матч, забив 10 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-medvedev-99-chto-azmun-ostanetsya-v-zenite-e-toj-zimoj/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 0
Челси 0
2-й тайм

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
Сердар Азмун
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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