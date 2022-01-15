Медведев: «99 процентов, что Азмун останется в «Зените» этой зимой»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «РБ Спорт» заявил, что «Ювентус» не обращался в «Зенит» в нынешнее трансферное окно по поводу возможного трансфера нападающего Сердара Азмуна.

Ранее портал Tuttosport опубликовал информацию, что «Ювентус» может оформить трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно. Туринский клуб якобы готов предложить «Зениту» 5 миллионв евро за 27-летнего иранского форварда.

— Обращался ли «Ювентус» в это зимнее трансферное окно в «Зенит» по поводу трансфера или аренды Сердара Азмуна? — вопрос Медведеву.

— Нет.

— Сколько процентов вы можете дать, что Азмун останется в «Зените» этой зимой?

— 99%.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий сборной Ирана провел на поле 21 матч, забив 10 мячей и отдал 4 голевые передачи.