Тарханов оценил решение Дзагоева начать карьеру тренера

Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов рассказал об отношении к тому, что бывший полузащитник армейцев Алан Дзагоев поступит на стажировку в самарский клуб к Игорю Осинькину.

«Это хорошо. Дзагоев попадет как раз к своему тренеру, с которым давно знаком. Осинькин же работал с ним в тольяттинской академии. Сложно оценить тренерский потенциал Алана. Я же его хорошо знаю только как игрока. Футболист он был отличный. Время покажет, как Дзагоев себя проявит в новом качестве. В любом случае, он правильно сделал, что начал со стажировки», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Ранее PR-менеджер Дзагоева Дарья Арсланова сообщила, что экс-футболист планирует получить тренерскую лицензию. Алан объявил о завершении игровой карьеры в ноябре 2023 года.