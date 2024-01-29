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Сегодня, 22:52

Тарханов оценил решение Дзагоева начать карьеру тренера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов рассказал об отношении к тому, что бывший полузащитник армейцев Алан Дзагоев поступит на стажировку в самарский клуб к Игорю Осинькину.

«Это хорошо. Дзагоев попадет как раз к своему тренеру, с которым давно знаком. Осинькин же работал с ним в тольяттинской академии. Сложно оценить тренерский потенциал Алана. Я же его хорошо знаю только как игрока. Футболист он был отличный. Время покажет, как Дзагоев себя проявит в новом качестве. В любом случае, он правильно сделал, что начал со стажировки», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Ранее PR-менеджер Дзагоева Дарья Арсланова сообщила, что экс-футболист планирует получить тренерскую лицензию. Алан объявил о завершении игровой карьеры в ноябре 2023 года.

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/football/11490959-tarhanov-ocenil-reshenie-dzagoev-nachat-kareru-trenera.html
Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
Александр Тарханов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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 - : -
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