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Сегодня, 12:34

Армянский «Урарту» арендовал вратаря «Ахмата» Мелихова

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ахмат» объявил о переходе вратаря Александра Мелихова в «Урарту».

24-летний россиянин проведет сезон-2022/23 в армянском клубе на правах аренды. Сделка не предусматривает право выкупа футболиста.

Мелихов перешел в «Ахмат» из «Томи» в 2019 году. За все время он принял участие в 5 матчах грозненской команды и пропустил 8 голов, отыграв 1 встречу на ноль.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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Оренбург

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Динамо

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