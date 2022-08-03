Армянский «Урарту» арендовал вратаря «Ахмата» Мелихова

«Ахмат» объявил о переходе вратаря Александра Мелихова в «Урарту».

24-летний россиянин проведет сезон-2022/23 в армянском клубе на правах аренды. Сделка не предусматривает право выкупа футболиста.

Мелихов перешел в «Ахмат» из «Томи» в 2019 году. За все время он принял участие в 5 матчах грозненской команды и пропустил 8 голов, отыграв 1 встречу на ноль.