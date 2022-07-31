В «Торпедо» сравнили Караева с Ибрагимовичем после гола «Крыльям Советов»

В «Торпедо» сравнили нападающего клуба Давида Караева с форвардом Златаном Ибрагимовичем после забитого гола в матче 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Златан Караев», — прокомментировали гол в Telegram-канале москвичей.

27-летний форвард открыл счет на 19-й минуте, в касание переправив мяч в ворота после подачи с фланга.