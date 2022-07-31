Вилков назвал решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Спартака» верным

Бывший арбитр Михаил Вилков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможный пенальти в матче 3-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Оренбург».

«Отмена пенальти? Одиннадцатиметрового не было, все верно!» — сказал Вилков «СЭ».

Изначально арбитр назначил 11-метровый после того, как полузащитник оренбуржцев Джимми Марин упал в штрафной спартаковцев, наткнувшись на защитника Никиту Чернова.

После вмешательства ВАР Чистяков отправился смотреть повтор эпизода и принял решение отменить пенальти. Также он отменил желтую карточку, которую показал Чернову.