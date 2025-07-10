Генеральный директор «Торпедо» Синяев: «Клуб будет жить»

Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев ответил на вопрос о будущем клуба после исключения из РПЛ.

РФС 10 июля объявил об исключении московского клуба из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26. Это решение было принято на заседании КДК организации.

— Клуб будет выступать в первой лиге? Это зависит от вас или от РФС?

— Нас исключили из РПЛ.

— Когда будет решение?

— Клуб будет жить. Сегодня примем решение и озвучим его. У команды все стабильно с финансированием.

— Кто будет выступать в РПЛ вместо вас?

— Нам об этом не говорили.

— Вы согласны с формулировкой «попытки» организации договорного матча?

— Я не готов комментировать юридические решения, я не юрист.

— Так с вами юристы стоят, почему юристы не прокомментируют?

— Они ответят чуть позже, на эмоциях не надо давать комментариев.

Решение о возможной замене «Торпедо» в РПЛ примет бюро исполкома РФС. 9 июля «СЭ» сообщал, что место московского клуба в высшем дивизионе займет «Оренбург», который вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/25.