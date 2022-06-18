В «Торпедо» отреагировали на информацию о товарищеском матче со «Спартаком»

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что команда 9 июля проведет товарищеский матч со «Спартаком».

«Это не соответствует действительности. На 9 июля у нас запланирован товарищеский матч с «Факелом», — сказал Ляпин.

Ранее сообщалось, что «Спартак» запланировал на 9 июля товарищеский матч на своем стадионе против «Торпедо».

По информации Telegram-канала «Мутко против», «Спартак» решил не бойкотировать матч за Олимп — Суперкубок России против «Зенита». Встреча назначена на 9 июля в Санкт-Петербурге.