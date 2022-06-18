Галактионов: «Надеемся, что Рыбчинский придаст новый импульс развитию «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов прокомментировал аренду полузащитника Дмитрия Рыбчинского у «Локомотива».

«Мы рады приветствовать Рыбчинского. Мы хорошо знаем его игровые качества. Он выступал за молодежную сборную России и был в расширенном списке национальной команды страны. Дмитрий профессионально и ответственно относится к своему делу, у него есть огромное желание расти и прогрессировать вместе с нашей командой, и мы очень надеемся, что он придаст новый импульс развитию клуба», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне 23-летний российский футболист сыграл за «Локомотив» 27 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.