Слуцкий предложил руководству «Рубина» тренировать команду бесплатно

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после вылета команды из РПЛ предложил руководству команды работать бесплатно, утверждает «БИЗНЕС Online».

По данным источника, специалист чувствует вину за то, что команда вылетела в ФНЛ по итогам сезона-2021/22.

Однако гендиректор казанского клуба Рустем Сайманов отказал тренеру. Зарплата Слуцкого будет сокращена до 1 миллиона рублей в месяц.