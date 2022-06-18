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Сегодня, 11:36

Слуцкий предложил руководству «Рубина» тренировать команду бесплатно

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото ФК &quot;Рубин&quot;

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после вылета команды из РПЛ предложил руководству команды работать бесплатно, утверждает «БИЗНЕС Online».

По данным источника, специалист чувствует вину за то, что команда вылетела в ФНЛ по итогам сезона-2021/22.

Однако гендиректор казанского клуба Рустем Сайманов отказал тренеру. Зарплата Слуцкого будет сокращена до 1 миллиона рублей в месяц.

Источник: https://sport.business-gazeta.ru/news/275493
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
3
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