В «Тамбове» назвали сроки принятия решения о снятии команды с РПЛ

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова высказалась о ситуации с долгами клуба и прокомментировала дальнейшее финансирование команды.

«Есть вариант прекратить уголовное дело в течение двух месяцев и продолжать работать. Если в течение двух месяцев не будет погашена задолженность по зарплате и судебные дела продолжатся, наверное, это будет конец и крах. Если у нас к концу января не будет понимания, думаю, это уже будет конец. Пока живем и планируем работать», — цитирует Коновалову ТАСС.

Напомним, тамбовский клуб не получил средства от региона на сезон. После 19 туров Тинькофф РПЛ команда занимает последнее место в турнирной таблице. Задолженность по зарплате с июня по ноябрь — 150 миллионов рублей. В конце декабря 2020 года СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении Коноваловой из-за невыплаты заработной платы.