Мозес заявил, что сборы «Спартака» тяжелее, чем в «Челси» и «Интере»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес в интервью «СЭ» сравнил сборы «Спартака» со сборами миланского «Интера» и лондонского «Челси».

— Хендрикс рассказывал, что ему сразу после перехода сообщили: Чепзанович — зверь.

— Влад? Ну, он нас готовит так, как будто нам скоро отправляться на войну. Но нам необходима такая предсезонка. Нужно войти в остаток сезона отлично готовыми и провести его на высшем уровне.

— Можешь сравнить подготовку в «Спартаке» с аналогичными сборами в тех же «Челси» и «Интере»?

— Если честно, в «Спартаке» работа потяжелее. Но в целом подготовка похожая: на предсезонке ты должен прыгать выше головы, делать что-то сверх обычных нагрузок. У нас был месячный перерыв, после которого было очень здорово отпахать на максимуме и переключиться с отпускного настроения на рабочее.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ 30-летний игрок провел девять матчей и забил один мяч.

(Артем Калинин)