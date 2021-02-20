РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Мозес заявил, что сборы «Спартака» тяжелее, чем в «Челси» и «Интере»

13:20
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес в интервью «СЭ» сравнил сборы «Спартака» со сборами миланского «Интера» и лондонского «Челси».

Виктор Мозес.«Тедеско был одной из главных причин моего перехода в «Спартак». Мозес — о мотивации после «Челси», шансах на Лигу чемпионов и жизни в Москве

— Хендрикс рассказывал, что ему сразу после перехода сообщили: Чепзанович — зверь.

— Влад? Ну, он нас готовит так, как будто нам скоро отправляться на войну. Но нам необходима такая предсезонка. Нужно войти в остаток сезона отлично готовыми и провести его на высшем уровне.

— Можешь сравнить подготовку в «Спартаке» с аналогичными сборами в тех же «Челси» и «Интере»?

— Если честно, в «Спартаке» работа потяжелее. Но в целом подготовка похожая: на предсезонке ты должен прыгать выше головы, делать что-то сверх обычных нагрузок. У нас был месячный перерыв, после которого было очень здорово отпахать на максимуме и переключиться с отпускного настроения на рабочее.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ 30-летний игрок провел девять матчей и забил один мяч.

(Артем Калинин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир