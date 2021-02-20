Мозес заявил, что сборы «Спартака» тяжелее, чем в «Челси» и «Интере»
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес в интервью «СЭ» сравнил сборы «Спартака» со сборами миланского «Интера» и лондонского «Челси».
— Хендрикс рассказывал, что ему сразу после перехода сообщили: Чепзанович — зверь.
— Влад? Ну, он нас готовит так, как будто нам скоро отправляться на войну. Но нам необходима такая предсезонка. Нужно войти в остаток сезона отлично готовыми и провести его на высшем уровне.
— Можешь сравнить подготовку в «Спартаке» с аналогичными сборами в тех же «Челси» и «Интере»?
— Если честно, в «Спартаке» работа потяжелее. Но в целом подготовка похожая: на предсезонке ты должен прыгать выше головы, делать что-то сверх обычных нагрузок. У нас был месячный перерыв, после которого было очень здорово отпахать на максимуме и переключиться с отпускного настроения на рабочее.
В текущем сезоне Тинькофф РПЛ 30-летний игрок провел девять матчей и забил один мяч.
(Артем Калинин)
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