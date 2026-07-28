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Сегодня, 18:12

УЕФА отреагировал на план Инфантино продать доли в чемпионате мира: «Это пересекает черту»

Алина Савинова
Джанни Инфантино и Дональд Трамп.
Фото Getty Images

УЕФА сделал заявление по поводу плана президента ФИФА Джанни Инфантино продать доли в чемпионате мира частным инвесторам.

Во вторник The Times сообщил, что переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Инфантино может стать «комиссионером» новой компании и заработать на схеме десятки миллионов фунтов.

«Это переходит черту, которую руководящие органы футбола никогда не должны переступать. УЕФА относится к этому вопросу очень серьезно. И так же должны к нему отнестись все национальные ассоциации и все участники процесса: лиги, клубы, игроки, болельщики, правительства и все, кому небезразлично будущее игры. Душа футбола и управление им — не активы для торговли, особенно при полном отсутствии прозрачности в вопросе о том, кто получает финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола. Он не принадлежит ФИФА, чтобы его продавать», — приводит журналист Мартин Зиглер заявление УЕФА.

В 2026 году чемпионат мира прошел в США, Канаде и Мексике. Победителем стала Испания, которая в финале обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.

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