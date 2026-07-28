«Рубин» прокомментировал инцидент после матча с «Краснодаром»: «Перед арбитром Чистяковым извинились»

В пресс-службе «Рубина» сообщили, что извинились перед арбитром матча 1-го тура чемпионата России с «Краснодаром» Артемом Чистяковым.

Игра команд прошла 26 июля в Казани и завершилась победой «быков» со счетом 3:1. «Рубин» с 18-й минуты играл в меньшинстве: Чистяков после ВАР-вмешательства удалил защитника Илью Рожкова. В протоколе матча было отмечено, что после окончания игры в подтрибунном помещении неизвестный угрожал судейской бригаде и оскорблял ее с использованием нецензурной брани.

По данным журналиста Ивана Карпова, арбитров после игры оскорбил заместитель министра науки и высшего образования РФ, член правления «Рубина» Айрат Гатиятов.

«После инцидента, который отражен в протоколе судьи, перед арбитром Артемом Чистяковым были принесены извинения, и конфликтная ситуация была улажена. Никаких угроз, оскорблений и обвинений в коррупции в адрес судьи не звучало», — заявили в пресс-службе казанского клуба.

В следующем туре чемпионата России «Рубин» 1 августа в гостях сыграет с «Акроном».