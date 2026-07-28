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«Рубин» прокомментировал инцидент после матча с «Краснодаром»: «Перед арбитром Чистяковым извинились»

Алина Савинова
Артем Чистяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пресс-службе «Рубина» сообщили, что извинились перед арбитром матча 1-го тура чемпионата России с «Краснодаром» Артемом Чистяковым.

Игра команд прошла 26 июля в Казани и завершилась победой «быков» со счетом 3:1. «Рубин» с 18-й минуты играл в меньшинстве: Чистяков после ВАР-вмешательства удалил защитника Илью Рожкова. В протоколе матча было отмечено, что после окончания игры в подтрибунном помещении неизвестный угрожал судейской бригаде и оскорблял ее с использованием нецензурной брани.

По данным журналиста Ивана Карпова, арбитров после игры оскорбил заместитель министра науки и высшего образования РФ, член правления «Рубина» Айрат Гатиятов.

«После инцидента, который отражен в протоколе судьи, перед арбитром Артемом Чистяковым были принесены извинения, и конфликтная ситуация была улажена. Никаких угроз, оскорблений и обвинений в коррупции в адрес судьи не звучало», — заявили в пресс-службе казанского клуба.

В следующем туре чемпионата России «Рубин» 1 августа в гостях сыграет с «Акроном».

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ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
Артем Чистяков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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