Гендиректор «Спартака» назвал срок приезда нового главного тренера команды Абаскаля

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказала, когда в Москву приедет новый главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

«Новый тренер? По характеру он достаточно требовательный, трудяга. Может, даже переплюнет Доменико и Паоло в этом. Да, есть риск — возраст. Ожидается его приезд на следующей неделе. Все будет зависеть от характера, от того, как он поставит себя в команде», — сказал Мележиков на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака».

10 июня «Спартак» объявил о подписании контракта с 33-летним испанцем.

В прошедшем сезоне Абаскаль тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».