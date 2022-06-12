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Сегодня, 14:25

ЦСКА подпишет контракт с защитником «Црвены» Гаичем

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

По информации «СЭ», ЦСКА подпишет контракт с правым защитником «Црвены Звезды» Миланом Гаичем.

26-летний серб перейдет в московский клуб на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Гаич забил 1 мяч и отдал 10 результативных передач в 43 матчах за «Црвену Звезду» во всех турнирах.

Ранее защитник также играл за «Бордо» и «ОФК Белград».

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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
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Рубин – Уфа
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 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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Уфа

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Матео Кассьерра

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Зенит

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Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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