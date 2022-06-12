ЦСКА подпишет контракт с защитником «Црвены» Гаичем

По информации «СЭ», ЦСКА подпишет контракт с правым защитником «Црвены Звезды» Миланом Гаичем.

26-летний серб перейдет в московский клуб на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Гаич забил 1 мяч и отдал 10 результативных передач в 43 матчах за «Црвену Звезду» во всех турнирах.

Ранее защитник также играл за «Бордо» и «ОФК Белград».