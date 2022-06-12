Мележиков прокомментировал переход Рыбуса в «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал переход бывшего защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса в команду.

«Рыбус — это не покупка. Мы взяли его свободным агентом. Условия нас устраивают. О финансовых условиях много пишут, мы не опровергаем, соглашаемся. Контракт 1+1. Рыбус — добротный защитник. Возраст? Это спорный довод. Нобоа играет же. Это не мешает ему быть в числе лучших», — сказал Мележиков на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака».

Также он отметл, что в ближайшее время планируется пресс-конференция Луки Каттани, на которой он ответит на все вопросы.

«Спартак» объявил о подписании контракта с 32-летним Рыбусом на два года 11 июня.

С июля 2017 года поляк выступал за «Локомотив». Футболист покинул клуб по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.