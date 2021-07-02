В «Спартаке» высказались об удалении Telegram-канала Заремы Салиховой

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал заявление супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что она удалит Telegram-канал.

«Ровно отношусь к удалению Telegram-канала Заремы. Но я не думаю, что она его удалила. Я правда не заходил, но вроде он пока существует», — сказал Мележиков.

2 июля Салихова заявила, что удалится из Telegram после пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова.