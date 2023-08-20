В «Спартаке» удивились информации о возможном возвращении Карпина в клуб

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о том, что прошлым лето команду мог возглавить Валерий Карпин. Ранее об этом сообщал журналист Андрей Панков.

— Была информация, что прошлым летом в «Спартак» мог прийти Валерий Карпин.

— Мне об этом ничего неизвестно, наш тренер — Гильермо Абаскаль. Руководство ему полностью доверяет. Работаем сообща. Меня удивила информация тем, что тогда Абаскаль только приступил к работе. Как увольнять тренера, который не провел ни одного матча?

Ранее Карпин назвал бредом информацию о возможном назначении в «Спартак» в 2022 году.