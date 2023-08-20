В «Спартаке» отреагировали на слухи о скором подписании защитника Бабича

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слухи о скором подписании защитника «Альмерии» Срджана Бабича.

— Есть ли что-то новое по Бабичу? Говорят, он уже прошел медосмотр в Москве.

— Тут я повторю слова нашего генерального директора. Обо всех трансферах на вход и выход мы сообщаем тогда, когда они официально совершаются. Пока официально ничего нет.

Metaratings.ru утверждал, что 27-летний серб уже подписал контракт с красно-белыми. Сообщалось, что московский клуб заплатит за футболиста 5 миллионов евро, а зарплата игрока составит 1,5 миллиона евро в год.

На счету Бабича 4 гола в 75 матчах за «Альмерию». Портал Transfermarkt.com оценивает серба в 3,5 миллиона евро.