В «Спартаке» рассказали о здоровье Соболева. Рекомендация клуба — операция
Директор Департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о состоянии нападающего Александра Соболева, который улетел на обследование в Италию.
— Соболев долетел в Рим, — сказал Фетисов. — Рекомендация клуба — оперативное лечение. Скорее всего, будет операция. Решение будет принято в понедельник.
У форварда проблемы с мениском. Если будет принято решение об операции, то он не сможет помочь команде до конца года.
Напомним, о травме форварда сборной России стало известно после матча 6-го тура Лиги наций против Сербии (0:5). Как сообщалось, она связана с блокадой коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом игроков на разминку. (Артем Калинин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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