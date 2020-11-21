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В «Спартаке» рассказали о здоровье Соболева. Рекомендация клуба — операция

21:24
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор Департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о состоянии нападающего Александра Соболева, который улетел на обследование в Италию.

— Соболев долетел в Рим, — сказал Фетисов. — Рекомендация клуба — оперативное лечение. Скорее всего, будет операция. Решение будет принято в понедельник.

У форварда проблемы с мениском. Если будет принято решение об операции, то он не сможет помочь команде до конца года.

Напомним, о травме форварда сборной России стало известно после матча 6-го тура Лиги наций против Сербии (0:5). Как сообщалось, она связана с блокадой коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом игроков на разминку. (Артем Калинин)

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