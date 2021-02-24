В «Спартаке» рассказали о ситуации с отзаявленным Педро Рошей

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ», определился ли клуб с дальнейшими действиями по нападающему Педро Роше.

«Роша отзаявлен, пока решаем по поводу его будущего», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее на официальном сайте РПЛ появилась информация, что «Спартак» исключил Педро Рошу из заявки на сезон. Как стало известно «СЭ», приоритетом для клуба является полноценная продажа игрока.

С высокой долей вероятности, футболист продолжит карьеру на родине, где на него есть устойчивый спрос. Трансферное окно в Бразилии откроется лишь 1 марта, а потому времени, чтобы определиться с будущим игрока, у «Спартака» много.

(Сергей Федоров)