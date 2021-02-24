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«Спартак» отзаявил Педро Рошу

19:06
Педро Роша. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Педро Роша. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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«Спартак» исключил из заявки нападающего Педро Рошу, согласно информации на сайте РПЛ.

Это связано с тем, что в среду красно-белые уладили все формальности с голландским «Аяксом» по переходу Квинси Промеса. С его приездом в клубе будет девять футболистов, считающихся в РПЛ легионерами, в то время как по регламенту можно иметь в заявке лишь восьмерых.

Как стало известно «СЭ», приоритетом для «Спартака» является полноценная продажа Роши. С высокой долей вероятности, футболист продолжит карьеру на родине, где на него есть устойчивый спрос. Трансферное окно в Бразилии откроется лишь 1 марта, а потому времени, чтобы определиться с будущим игрока, у «Спартака» много.

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