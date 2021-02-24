«Спартак» намерен продать Педро Рошу после подписания Промеса

Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» в ближайшее время отзаявит бразильского форварда Педро Рошу. Это связано с тем, что в среду красно-белые уладили все формальности с голландским «Аяксом» по переходу Квинси Промеса. С его приездом в клубе будет девять футболистов, считающихся в РПЛ легионерами, в то время как по регламенту можно иметь в заявке лишь восьмерых. Роша и станет «лишним» легионером.

При этом приоритетом для «Спартака» является полноценная продажа Роши. С высокой долей вероятности, футболист продолжит карьеру на родине, где на него есть устойчивый спрос. Трансферное окно в Бразилии откроется лишь 1 марта, а потому времени, чтобы определиться с будущим игрока, у «Спартака» много.

Сложностью при продаже Педро Роши может составить его высокая зарплата и достаточно долгий срок контракта: соглашение со «Спартаком» действует до лета 2023 года. При этом с апреля 2019 года по декабрь 2020-го Роша выступал на родине за «Крузейро» и «Фламенго» на правах аренды.

(Артем Калинин)