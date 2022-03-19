Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру команды в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:0).

— Хороший результат. По качеству — неплохая игра, хотя нужно было быть немного острее в первом тайме. Не всегда верно держали структуру. Когда мы сбавили обороты, позволили сопернику сделать две-три опасных фланговых передачи, — заявил Семак.

— По стартовому составу казалось, что снова будет схема 3-4-3, но вы переключились на четыре защитника, Барриос вернулся в опорную зону. Почему вы так решили сделать?

— Хотели больше активности от наших фланговых игроков. Мостовому, Сергееву и Малкому эта схема подходит. Могли по ходу перестроиться, но на мой взгляд того не требовалось с этим составом.

«Зенит» остался лидером чемпионата России, в активе сине-бело-голубых 48 очков в 22 матчах. У занимающего второе место московского «Динамо» 42 очка и матч в запасе.