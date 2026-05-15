Форвард «Балтики» Оффор: «Россия — очень крутая! Москва — один из лучших городов в мире»

Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от жизни в России.

«Россия — очень крутая! Да, есть ограничения, но жить здесь действительно хорошо. Что касается нашего города, то Калининград хоть и небольшой, но красивый. А Москва... Это мегаполис, в котором ты можешь сделать все, что тебе нужно. Это однозначно один из лучших городов в мире», — сказал Оффор «СЭ».

Оффор перешел в «Балтику» летом 2025 года. На счету нападающего 29 игр и 5 голов за калининградцев в этом сезоне.

После 29 туров команда идет на шестом месте в таблице чемпионата России.

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