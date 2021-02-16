В «Спартаке» рассказали, когда ждать новостей о переходе Промеса
16 февраля 2021, 23:08
Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал подробности переговоров с «Аяксом» по Квинси Промесу.
«Надеюсь, ситуация с переходом Промеса прояснится в ближайшее время, — сказал Фетисов «СЭ». — Клубы постоянно на связи»
Ранее «СЭ» сообщал, что переход Промеса затягивается по вине амстердамского клуба. 29-летний голландец в текущем сезоне провел 25 матчей за «Аякс» и забил шесть мячей при одной голевой передаче.
(Константин Колмаков)
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