В «Спартаке» рассказали, когда ждать новостей о переходе Промеса

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал подробности переговоров с «Аяксом» по Квинси Промесу.

«Надеюсь, ситуация с переходом Промеса прояснится в ближайшее время, — сказал Фетисов «СЭ». — Клубы постоянно на связи»

Ранее «СЭ» сообщал, что переход Промеса затягивается по вине амстердамского клуба. 29-летний голландец в текущем сезоне провел 25 матчей за «Аякс» и забил шесть мячей при одной голевой передаче.

(Константин Колмаков)