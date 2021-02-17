Слуцкий прокомментировал продление контракта с защитником «Рубина» Старфельтом

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал продление контракта с защитником Карлом Старфельтом.

Новое соглашение с 25-летним шведом рассчитано до лета 2024 года.

«Карл очень хорошо зарекомендовал себя за прошедший год, стал железным игроком стартового состава, получил абсолютно заслуженный вызов в сборную Швеции, является одним из кандидатов на поездку в составе сборной на Чемпионат Европы. Карл еще молод, особенно если мы говорим про позицию центрального защитника. Поэтому мы посчитали необходимым продолжить сотрудничество на более длинный срок. При этом прекрасно понимаем, что у Карла, как и у любого футболиста нашей команды есть возможности для роста и развития себя как игрока в каких-то ведущих зарубежных чемпионатах», — приводит слова Слуцкого официальный Instagram клуба.

Старфельт перешел в «Рубин» в июле 2019 года из «Гетеборга». В «Рубине» защитник отыграл 48 матчей и забил четыре мяча. В октябре 2020 года он дебютировал в сборной Швеции.