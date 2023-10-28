В «Спартаке» рассказали, когда Промес может вернуться на поле

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о состоянии нападающего Квинси Промеса.

«Промес занимается по своей программе. Ожидаем его в ближайших матчах. Надеюсь, будет готов на следующей неделе», — сказал Малышев.

Промес получил повреждение в концовке первого тайма матча 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0). Вместо него на поле вышел нападающий Александр Соболев.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» на выезде проиграл «Факелу» со счетом 0:2. Промес не поехал с командой на эту игру.