Спортивный директор «Факела»: «Поле одинаковое для обеих команд»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» назвал причину низкого качества газона во время матча 13-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0).

«Три дня лил дождь со снегом. Понятно, что поле могло быть лучше. Но как есть. Для обеих команд оно одинаковое. Сейчас у нас есть время, чтобы исправить ситуацию», — сказал Котов «СЭ».

«Факел» (15 очков) после победы над «Спартаком» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ.