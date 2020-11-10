В «Спартаке» рассказали, когда определятся с заявкой на квоту на матч с «Динамо»

Директор Департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил «СЭ», когда клуб планирует принять решение по поводу подачи в Роспотребнадзор и Москомспорт заявки на количество зрителей в матче 15-го тура РПЛ с «Динамо», запланированного на 21 ноября.

— Возможно, по игре с бело-голубыми определимся до конца недели, пока окончательной ясности нет, — сказал Фетисов «СЭ». — Что же касается самого механизма, то для нас ничего не изменилось — «Спартак» и до этого согласовывал с госорганами квоты зрителей на домашние встречи. (Вячеслав Короткин)

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных ограничениях, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.