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В Москве ввели особый порядок проведения спортивных мероприятий со зрителями

14:25
Коронавирус в России. Фото "СЭ"
Коронавирус в России. Фото "СЭ"
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных ограничениях, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

«Спортивные мероприятия со зрителями разрешаются только при согласовании с Департаментом спорта Москвы и Управлением Роспотребнадзора по Москве», — говорится в сообщении Собянина.

На данный момент в Москве зафиксированно 481 068 случаев коронавируса, выздоровело 346 889 человек, умерло 7 429.

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