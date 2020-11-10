В Москве ввели особый порядок проведения спортивных мероприятий со зрителями
14:25
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных ограничениях, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.
«Спортивные мероприятия со зрителями разрешаются только при согласовании с Департаментом спорта Москвы и Управлением Роспотребнадзора по Москве», — говорится в сообщении Собянина.
На данный момент в Москве зафиксированно 481 068 случаев коронавируса, выздоровело 346 889 человек, умерло 7 429.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи