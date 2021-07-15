В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к защитнику «Бенфики»

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» информацию об интересе к правому защитнику «Бенфики» Жилберто.

Ранее СМИ сообщали об интересе «Спартака» к 28-летнему бразильскому футболисту.

«Не слышал это имя», — сказал Фетисов «СЭ».

Жилберто выступает за «Бенфику» с августа 2020-го. В минувшем сезоне защитник провел 36 матчей за команду и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом из Лиссабона действует до конца июня 2025 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.