В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к защитнику «Бенфики»
19:12
Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» информацию об интересе к правому защитнику «Бенфики» Жилберто.
Ранее СМИ сообщали об интересе «Спартака» к 28-летнему бразильскому футболисту.
«Не слышал это имя», — сказал Фетисов «СЭ».
Жилберто выступает за «Бенфику» с августа 2020-го. В минувшем сезоне защитник провел 36 матчей за команду и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом из Лиссабона действует до конца июня 2025 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.
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