Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к защитнику «Бенфики»

19:12
Жилберто. Фото Instagram
Жилберто. Фото Instagram
Теги:

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» информацию об интересе к правому защитнику «Бенфики» Жилберто.

Ранее СМИ сообщали об интересе «Спартака» к 28-летнему бразильскому футболисту.

«Не слышал это имя», — сказал Фетисов «СЭ».

Жилберто выступает за «Бенфику» с августа 2020-го. В минувшем сезоне защитник провел 36 матчей за команду и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом из Лиссабона действует до конца июня 2025 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 43823
Все опросы
Чего вы ждете от «Спартака» с Руем Виторией?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Погибший Кивлениекс спас жизнь Мерзликину и его беременной жене
Олимпийские игры: расписание соревнований в Токио 2021
Жена Маркова о дисквалификации мужа после завершения карьеры: «Спасибо нашей системе!»
Почему человеку тяжело дается проявление воли? Объясняет великий советский психолог Леонтьев
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы