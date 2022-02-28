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Арбитражный суд Москвы не удовлетворил кассационную жалобу Газизова по выплатам от «Спартака»

Виктория Кравченко
Шамиль Газизов.
Фото Валерий Шахов

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил кассационную жалобу экс-генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова к московскому клубу.

«Кассационная жалоба Газизова не была удовлетворена судом», — сообщила ТАСС юрист «Спартака» Татьяна Завьялова.

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда — общая сумма составляет почти 400 млн рублей. Ранее сторона Газизова также выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам поданы апелляционные жалобы.

7 декабря Верховный суд Башкирии отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от «Спартака».

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

Источник: https://tass.ru/sport/13901675

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Шамиль Газизов
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1
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2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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16
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26.02 14:00
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 1 : 0
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 0 : 3
26.02 16:30
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Зенит – Рубин
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Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
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