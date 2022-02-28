Арбитражный суд Москвы не удовлетворил кассационную жалобу Газизова по выплатам от «Спартака»

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил кассационную жалобу экс-генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова к московскому клубу.

«Кассационная жалоба Газизова не была удовлетворена судом», — сообщила ТАСС юрист «Спартака» Татьяна Завьялова.

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда — общая сумма составляет почти 400 млн рублей. Ранее сторона Газизова также выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам поданы апелляционные жалобы.

7 декабря Верховный суд Башкирии отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от «Спартака».