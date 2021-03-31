Газизов опроверг информацию о приглашении Оливейры в «Спартак»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг информацию о том, что он хотел назначить главным тренером «Спартака» помощника Семака Вильяма де Оливейру вместо Доменико Тедеско. Ранее об этом сообщил «Чемпионат».

«Это неправда! Данная информация не соответствует действительности», — сказал Газизов «СЭ»

Газизов занял пост генерального директора «Спартака» прошлым летом, а в начале декабря покинул должность. В настоящее время управленец работает в «Уфе», из которой переходил в московский клуб.

(Владислав Флегонтов)