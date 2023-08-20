В «Спартаке» ожидают около 35 тысяч зрителей на матче с «Зенитом»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, сколько зрителей ожидается на матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом».

— Сколько продано на данный момент билетов?

— Мне кажется, будет около 35 тысяч. На вчерашний день за 30 тысяч уже перевалили.

Игра пройдет на «Открытие Арене» в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени. Перед игрой «Спартак» с 9 очками занимает пятое место в РПЛ. «Зенит» с 7 баллами идет на седьмой строчке.