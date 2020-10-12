В «Спартаке» отреагировали на наказание за нарушение санитарного режима

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал наказание клуба в 300 тысяч рублей за нарушение мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции на стадионе «Открытие Арена» во время матча 10-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1). Сегодня Тушинский районный суд вынес свой вердикт по административному делу.

«Есть решение суда, будем внимательнее работать с болельщиками. Обжаловать решение не будем. Это прецедент, чтобы клубы больше обращали внимание на безопасность. Но очень тяжело добиться соблюдения дистанции. Решение ограничилось штрафом, считаем, что это справедливо», — сказал Фетисов. (Севастиан Терлецкий)

Управление Роспотребнадзора по Москве по итогам расследования 7 октября за грубые нарушения санитарных мер составило протоколы по ч.2 ст.6.3. КОАП РФ на генерального директора и юридическое лицо АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва». Административное наказание по этой статье — штраф для должностных лиц от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток.