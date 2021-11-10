Марио Фернандес рассказал, что в детстве собирал банки, чтобы купить хлеб

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в интервью «СЭ» рассказал о тяжелом детстве.

«Детство у меня было очень тяжелое, — заявил Фернандес. — У нас достаточно скромная семья: кухонька, одна комната и все. Мы там жили с мамой, папой и еще двумя братьями. Потом отец нас оставил, ушел. А внизу под нами жили наши тети, дяди. Мы были очень бедные, совершенно не водились деньги, чтобы мама могла записать меня в футбольную школу. Когда играл в футбол, кто-то давал мне комплект формы, кто-то кроссовки дарил. У меня не имелось средств, чтобы купить нормальную форму или обувь. Это период нужды, тяжелое время: приходилось бегать по улицам, собирать жестяные банки, потом их продавать, чтобы немножко подкопить и купить хлеба. Порой случалось, что свет отключали за неуплату и мы сидели дома без электричества».