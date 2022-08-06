В «Спартаке» не знают, когда форвард Педро Роша сможет вернуться в команду

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что не знает, когда форвард Педро Роша сможет вернуться в команду.

«Когда ждать Рошу в Москве? Не знаю, не могу ответить. Вам же ответил на вопрос о Роше Мележиков. Вы повторяетесь. Новой информации нет пока. Сейчас мы все здесь, в Екатеринбурге, готовимся к матчу с «Уралом». Поверьте, о Педро Роше сейчас никто не думает. Спортивный департамент разберется», — сказал Зеленов.