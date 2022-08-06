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Сегодня, 14:18

В «Спартаке» поздравили Ларссона с переходом в «Шальке»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал переход бывшего нападающего красно-белых Джордана Ларссона в «Шальке».

«Мы поздравляем Джордана с переходом в «Шальке». Желаем удачи! Он будет там играть с Кралом. Такой мини филиал «Спартака». Пост «Спартака» в соцсетях про агента 007? Это была шутка, все посмеялись. Многим понравилось. Травить игрока? Это не травить, это подколка, поверьте, он знает почему. Ларссон нашел новую команду. Пусть у него все будет хорошо. Вы меня провоцируете, чтобы я гадости про Ларссона рассказал. Есть много, что рассказать, но мы оставим это в секрете», — сказал Зеленов «СЭ».

«Спартак» в социальных сетях пошутил над шведским нападающим Ларссоном после его ухода из клуба. Московский клуб назвал форварда «агентом 007», поскольку шведский надающий не забил ни одного гола, не отдал ни одной результативной передачи, но дал 7 интервью.

Ларссон выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. В сезоне-2021/22 25-летний швед забил 2 гола в 23 матчах за красно-белых, а в апреле благодаря новым правилам ФИФА приостановил контракт с клубом до 30 июня и провел остаток сезона в клубе АИК. Летом 2022 года соглашение между сторонами было расторгнуто.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал
Спартак

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
Джордан Ларссон
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Шальке
Дмитрий Зеленов
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
2
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
6
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
15
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
16
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
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Николай Комличенко

Ростов

 3
П
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Ростов

 3
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Батраз Гурциев

Оренбург

 2
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И К Ж
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Лео Гогличидзе

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 2 1 0
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