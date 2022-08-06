В «Спартаке» поздравили Ларссона с переходом в «Шальке»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал переход бывшего нападающего красно-белых Джордана Ларссона в «Шальке».

«Мы поздравляем Джордана с переходом в «Шальке». Желаем удачи! Он будет там играть с Кралом. Такой мини филиал «Спартака». Пост «Спартака» в соцсетях про агента 007? Это была шутка, все посмеялись. Многим понравилось. Травить игрока? Это не травить, это подколка, поверьте, он знает почему. Ларссон нашел новую команду. Пусть у него все будет хорошо. Вы меня провоцируете, чтобы я гадости про Ларссона рассказал. Есть много, что рассказать, но мы оставим это в секрете», — сказал Зеленов «СЭ».

«Спартак» в социальных сетях пошутил над шведским нападающим Ларссоном после его ухода из клуба. Московский клуб назвал форварда «агентом 007», поскольку шведский надающий не забил ни одного гола, не отдал ни одной результативной передачи, но дал 7 интервью.

Ларссон выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. В сезоне-2021/22 25-летний швед забил 2 гола в 23 матчах за красно-белых, а в апреле благодаря новым правилам ФИФА приостановил контракт с клубом до 30 июня и провел остаток сезона в клубе АИК. Летом 2022 года соглашение между сторонами было расторгнуто.