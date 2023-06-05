В «Спартаке» назвали главную цель команды на следующий сезон

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «СЭ» о целях и задачах красно-белых на сезон-2023/24.

«Задачи у нас — всегда консолидировать все ресурсы для достижения наших целей. А цель я говорил — это всегда борьба за чемпионство», — сказал Мележиков «СЭ».

«Спартак» занял третье место в РПЛ по итогам сезона-2022/23, набрав 54 очка в 30 матчах.