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Сегодня, 18:25

Алаев заявил, что «Зенит» объективно был сильнее всех в минувшем сезоне РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал итоги сезона-2022/23 чемпионата России.

«Хотел бы поздравить всех с окончанием сезона. Мне кажется, такая премия должна существовать в РПЛ. Благодарен партнерам и всем тем, кто занимался организацией и принимал участие в мероприятии. Очень хочу, чтобы эта премия стала традиционной. Уверен, она будет вызывать еще больший интерес. Надеюсь, что вчера зародилась хорошая традиция. Сезон получился крайне тяжелым и крайне интересным. Всем нам хочется, чтобы интрига была до последнего тура и за каждое место. Но в этом году «Зенит» объективно был сильнее. Мне очень хочется, чтобы «Зенит» оставался таким же сильным, а конкуренты подтягивались к нему. Хочу, чтобы за каждое место шла борьба до последней минуты. Надеюсь, так и будет», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Победителем прошедшего сезона РПЛ стал петербургский «Зенит», который выиграл чемпионат пятый раз подряд. Второе место занял ЦСКА, а третье — «Спартак».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-rpl-ob-ektivno-zenit-by-l-sil-nee-vseh-v-e-tom-godu/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Алаев
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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В «Спартаке» назвали главную цель команды на следующий сезон
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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Урал – Сочи
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Квинси Промес

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Спартак

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П
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Спартак

 9
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 20 1 4
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